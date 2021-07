Cantanhede: Trânsito interrompido na envolvente à Casa da Cultura

Durante duas semanas, o trânsito vai ficar interrompido na Rua dos Bombeiros Voluntários, no troço entre a Loja do Cidadão e o Largo Cândido dos Reis, bem como na Rua General Humberto Delgado.

A partir de amanhã, dia 5 de julho, o trânsito vai ficar interrompido na Rua dos Bombeiros Voluntários, no troço entre a Loja do Cidadão e o Largo Cândido dos Reis, bem como na Rua General Humberto Delgado, em toda a extensão confluente com a Casa da Cultura e Museu da Pedra.

A suspensão da circulação viária nessa zona impõe-se, segundo a Câmara Municipal, “para realização de trabalhos de aplicação de novo tapete betuminoso, operação que será executada durante o período diurno, devendo demorar duas semanas a ser concluída”.

Para aceder ao centro da cidade a melhor alternativa começa na rotunda dos Bombeiros Voluntários, seguindo pela Rua Dr. Lino Cardoso (zona das escolas), Rua Luis de Camões e Rua Carlos de Oliveira, virando no Largo João Crisóstomo para a rua Padre Américo e, logo após a Escola Técnico Profissional, entrar, também à direita, na Rua Prof. Mota Pinto e percorrer a Rua da Paz até à Rua Heróis do Ultramar, onde se deve virar (à direita) para a Rua Dr. Sá Carneiro.

Quem está no núcleo urbano central e pretende deslocar-se para nascente (Mealhada), no Largo Cândido dos Reis deve seguir pela Rua dos Namorados até ao Largo João Crisóstomo, virar à esquerda e seguir pela Rua Carlos Oliveira e Rua Luis de Camões até à zona das escolas, entrando pela Rua Dr. Lino Cardoso até à rotunda dos Bombeiros Voluntários.