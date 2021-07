Cantanhede: Visita encenada na Capela da Varziela

No próximo dia 7 de julho, o dramaturgo, Manuel Tur, promove uma visita guiada e teatralizada a um dos lugares mais emblemáticos e poéticos do concelho.

Vai decorrer na próxima quarta-feira, dia 7 de julho, pelas 15h, uma visita encenada à Capela da Varziela. Orientada pelo dramaturgo Manuel Tur, trata-se de uma visita guiada e teatralizada num dos lugares mais emblemáticos e poéticos do concelho, a Capela da Varziela.

O Município de Cantanhede disponibiliza transporte em autocarro para quem pretender assistir a esta iniciativa, estando o ponto de encontro marcado para as 14h30, em frente à Biblioteca Municipal de Cantanhede. A entrada é livre, mas de forma a assegurar que são cumpridas todas as diretivas da DGS neste contexto de pandemia, será necessário uma inscrição prévia nos serviços culturais, através do contacto telefónico 962048217, ou do email dcdt@cm-cantanhede.pt .

A autarquia preparou ainda uma segunda sessão para as 16h horas desse mesmo dia, disponibilizando o autocarro para transporte dos participantes, às 15h30 junto à Biblioteca.

Considerada Monumento Nacional, a Capela da Varziela revive a mítica história de amor protagonizada por D. Pedro e Inês de Castro. De acordo com a sinopse do espetáculo, se Pedro e Inês realmente se casaram na Capela da Varziela antes mesmo da sua construção, podemos imaginar que outras figuras por lá passaram ou lá viveram ou até foram responsáveis pela sua manutenção. Partimos da ideia das ficções ou do modo como ficcionamos para – assumidamente – ocuparmos a Capela. Um espaço de congregação e recolhimento, mas que poderá ser esvaziado de história para se criar uma original.

Nesta visita (re)cria-se uma espécie de mapa/cartografia dos casamentos e das famílias que pela capela passaram traçando uma historiografia destas uniões a partir da suposta união original entre D. Pedro e D. Inês. Na chegada à capela haverá uma instalação sobre estes casais e as suas histórias. Toda a experiência é unida pela ação performativa do intérprete Manuel Tur que nos conduz, como um narrador, por estas histórias locais.

Recorde-se que esta iniciativa se insere no programa “Espírito do Lugar”, do ciclo Coimbra Região de Cultura, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, com a parceria do Município de Cantanhede.