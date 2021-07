Escola da Moita na final das “Olimpíadas da Cidadania e do Património”

A turma do 4.º ano da EB1 da Moita, no concelho de Anadia, foi uma das escolas vencedoras da 1.ª edição do Concurso Intermunicipal “As Olimpíadas da Cidadania e do Património”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), através da Plataforma Educ@RA.

A turma do 4.º ano da EB1 da Moita obteve uma das melhores pontuações: 63.487 pontos. Os alunos receberam como prémio um Kit de Xadrez e uma medalha alusiva à participação no evento.

A sessão final do concurso, que decorreu em formato online, teve lugar, no passado dia 30 de junho, com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Anadia, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, que no final da mesma entregou os prémios aos alunos participantes.

No Concurso Intermunicipal “Olimpíadas da Cidadania e do Património” participaram turmas dos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico com acesso à Plataforma Educ@RA, dos 11 municípios que constituem a CIRA.

Jennifer Pereira destacou o lugar conquistado por esta turma do concelho num concurso intermunicipal, considerando o feito “um enorme orgulho para o Município”, pois, no seu entender, “reflete o empenho dos nossos professores e o gosto dos nossos alunos neste tipo de atividade tão enriquecedora, do ponto de vista da cultura geral e da aquisição de conhecimentos”. Deixou ainda um agradecimento à turma e à professora Elisabete Garrido pela “dedicação e o tempo despendido”.