Jorge Sousa Lima arrecada 6.º Prémio Literário Carlos de Oliveira

O Município de Cantanhede vai proceder à entrega do 6.º Prémio Literário Carlos de Oliveira, amanhã, dia 25 de julho, no decurso da cerimónia comemorativa do Feriado Municipal, a realizar junto do edifício dos Paços do Concelho. “ApagaDor”, da autoria de Jorge Sousa Lima, é a obra vencedora da sexta edição do concurso promovido pela Câmara Municipal de Cantanhede para estimular a criação literária e, simultaneamente, homenagear um dos grandes vultos da literatura portuguesa do século XX, assumindo particular destaque no ano em que se assinala e celebra o centenário do seu nascimento.

O valor do prémio literário é, recorde-se, de 5 mil euros, verba totalmente suportada pelo Município de Cantanhede, que assegura também a edição da obra vencedora.

O júri do concurso literário reconheceu “ApagaDor” pela “qualidade da escrita e a consistência da efabulação da obra. O romance evidencia um fundo humanista bem patente no universo abordado, uma sugestiva rememoração, em primeira pessoa, de fases da vida passada de uma pessoa idosa e internada num lar de terceira idade, assombrada pela proximidade da morte.”

O autor, Jorge Sousa Lima, professor, filho de emigrantes, nasceu em Paris, em 1970, e tem obra literária editada, designadamente em escrita criativa. Atualmente reside em Paçô, Arcos de Valdevez. Estreou-se como romancista em 2013 e foi recentemente galardoado, com o prémio “Minho Storytelling – Novos olhares sobre o Minho”, na categoria de conto.

O júri entendeu ainda atribuir uma menção honrosa à obra “Micélio – livro de contos”, de Leonel Filipe Araújo Barbosa, por revelar um mundo pessoal, sombrio e habitado pelo enigma do mal, com uma real capacidade de escrita. Residente em Lisboa, o autor apresenta neste livro de contos, além dos aspetos antes referidos, um efetivo talento para criar ambientes e personagens.