Mealhada: Novo produto turístico com base nas “Estórias” das invasões francesas

O projeto “As invasões francesas contadas em oito episódios, oito peças teatrais”, que começou em julho, terá o seu 2.º episódio, no próximo sábado, dia 31 de julho, no Convento de Santa Cruz do Bussaco (Luso, Mealhada). Este episódio retratará a pernoita do general Wellington naquele local da Mata Nacional do Bussaco.

Além dos oito episódios, este projeto criado pela Câmara Municipal da Mealhada dá corpo a um novo produto turístico, um texto dramático de que a autarquia é proprietária e que poderá ser usado, no futuro, por associações ou agentes turísticos.

Os oito episódios, que serão apresentados em diversos locais do Município, valem por si mesmo, como produto cultural, mas vão muito além da sua representação e dramaturgia, neste caso, a cargo da companhia ‘Caixa de Palco’.

Após um processo exaustivo de recolha histórica, a Câmara Municipal conseguiu criar um novo produto turístico, uma coletânea dramatizada de “estórias”, passível de ser usada por quem o entenda, por exemplo, para dinamizar visitas encenadas no concelho.

Estas representações darão origem a um texto dramatizado global e a uma peça teatro final, a realizar, em setembro, por altura das comemorações da Batalha do Bussaco, no Cineteatro Messias. Será também criado um e-book, bem como um filme realizado por Paulo Fajardo.

Um projeto que garante, assim, as bases para um novo produto turístico de promoção e valorização do território.

