Município de Vagos leva veraneantes às praias com segurança

De 12 de julho a 3 de setembro, de segunda a sexta-feira, os munícipes de Vagos têm à disposição o transporte gratuito de autocarro para as praias do concelho.

Os autocarros gratuitos de acesso às praias do concelho de Vagos estão prontos para transportar os veraneantes. Este ano, as regras de segurança mantêm-se, devido à Covid-19.

De 12 de julho a 3 de setembro, de segunda a sexta-feira, os munícipes têm à disposição o transporte gratuito de autocarro para as praias do concelho. Estarão disponíveis dois autocarros, sendo que um será destinado às freguesias a norte do concelho e o outro reservado para as freguesias situadas a sul.

Devido à pandemia, os procedimentos a adotar, por parte dos utilizadores, serão: uso obrigatório de máscara e cumprimento da distância de segurança no interior dos autocarros, que terão a lotação reduzida para 65%. Desta forma, a viagem será realizada com toda a segurança.

O autocarro Norte servirá as localidades de Santo António, Santo André, Ouca, Soza, Vagos, Vagueira, Labrego e Areão.

Quanto ao autocarro Sul, percorrerá as localidades de Ponte de Vagos, Santa Catarina, Covão do Lobo, Fonte de Angeão, Calvão e, também, Areão, Labrego e Vagueira.