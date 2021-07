Oliveira do Bairro impulsiona visitas guiadas ao património azulejar do concelho

Com o objetivo de valorizar o rico património de que é detentor, o Município de Oliveira do Bairro lançou a iniciativa “Visitas ao Património Azulejar”, no âmbito do projeto cultural intermunicipal AMO – O Motor Que Nos Liga, que envolveu também os municípios de Albergaria-a-Velha e da Murtosa, com a finalidade de promover o património cultural, industrial e natural destes concelhos.

As visitas vão decorrer amanhã, dia 24 e depois, dia 31 de julho, 7, 21 e 28 de agosto e 4 de setembro, às 17h, e estão sujeitas a inscrição prévia e ao limite mínimo de 5 participante e máximo de 10.

Amanhã, dia 24 de julho, será a freguesia de Oliveira do Bairro a receber a visita, com ponto de encontro na Escola Básica do Cercal. O percurso da visita, com cerca de 7 km, é circular, com uma duração de aproximadamente 2h30, divido em duas partes.

Na primeira, os participantes seguem em direção à Rua Ribeira, passando pela Rua Principal da Murta até à Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, onde poderão assistir a uma apresentação acerca do Património Azulejar do Município de Oliveira do Bairro. Na segunda parte, a visita passará na Travessa do Senhor dos Aflitos, Rua 5 de Outubro, Rua da Azinhaga, Rua dos Louros e Rua Padre Acúrcio, até à Escola Básica do Cercal.

Aconselha-se que os participantes se façam acompanhar de calçado confortável, água, máscara e álcool gel.

Para proceder à inscrição, gratuita, basta descarregar o formulário (bit.ly/Patri_AzulejarOLB_Visita1), preencher e enviar para turismo@cm-olb.pt. Mas atenção, as inscrições para a visita do dia 24 de julho já se encontram encerradas.

Acrescente-se ainda que foi no ano de 2019, que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro procedeu à inventariação de todo o património azulejar no seu concelho. Concluiu-se que 1974 imóveis, cerca de 22% do total, têm azulejos a decorar, a proteger e a valorizar as fachadas dos imóveis existentes.

Neste sentido, serão realizadas visitas guiadas aos azulejos de cada uma das freguesias e uma breve conferência intitulada a «A azulejaria no concelho de Oliveira do Bairro».

Projeto AMO

AMO – O MOTOR QUE NOS LIGA é um projeto de Programação Cultural em Rede liderado pelo Município de Albergaria-a-Velha, em parceria com os Municípios da Murtosa e de Oliveira do Bairro.

Este projeto pretende valorizar o vasto e valioso património cultural associado à indústria ancestral, enquanto elemento diferenciador e indutor de competitividade e coesão económica e social dos territórios envolvidos. Visa-se o aumento da atratividade das regiões e da sua dinamização económica, tornando-as destinos turísticos de excelência, por via da realização de eventos associados ao património, à cultura e à natureza, com elevado impacto em termos de captação de fluxos turísticos, bem como do desenvolvimento da programação em rede a nível intermunicipal.

A programação cultural centra-se num conceito de itinerância com eventos comuns aos concelhos de Albergaria-a-Velha, Murtosa e Oliveira do Bairro, envolvendo localmente as associações e outros agentes que devido à pandemia de COVID-19 viram a sua atividade bastante reduzida, criando oportunidades e alavancando o desenvolvimento económico e social dos territórios.