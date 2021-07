Palhaça: Escuteiros lançam livro comemorativo do 30.º aniversário do Agrupamento

Perante a alegria estampada no rosto dos escuteiros, o Chefe de Agrupamento, Mário Braga, deixou a promessa de voltar a realizar, em setembro, as atividades que não se puderam agora realizar.

Na passagem do 30.º aniversário, o Agrupamento de Escuteiros da Palhaça esteve em festa no passados dias 17 e 18 de julho.

Este momento alto e de grande significado começou na tarde de sábado, pelas 14h, com o hastear das Bandeiras no Centro Escutista Padre Horácio Cura. Seguiu-se a Vigília de Oração (preparação das Promessas), presidida pelo Padre Pedro José que assume atualmente as funções de assistente de Agrupamento. Já no final de tarde, todo Agrupamento desenvolveu atividades por Secção.

Pandemia obriga a ajustar atividades

Contudo, devido aos constrangimentos provocados pelo momento pandémico que atravessamos, o Agrupamento viu-se obrigado a antecipar, mas também a alterar as atividades previstas para este fim de semana.



Assim e fora do que é habitual, o Fogo de Conselho realizou-se às 20h quando era suposto realizar-se à noite, mas nem esta contrariedade impediu o brilhantismo e dinâmica naquela que é maior festa do escutismo.

Para finalizar este dia, por volta das 21h, deu-se início a uma cerimónia protocolar com a apresentação de um livro comemorativo dos 30 anos do escutismo, na paróquia da Palhaça.

