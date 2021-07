PS Oliveira do Bairro: Candidatos querem resultado histórico no concelho

Carlos Ferreira, vereador na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, eleito nas listas do Movimento Independente – UPOB que o PS integrou e apoiou nas últimas eleições autárquicas, é a grande aposta do Partido Socialista para a câmara municipal, nas eleições autárquicas de setembro. Para a Assembleia Municipal, o cabeça de lista é Armando Humberto Pinto, atualmente líder de bancada da UPOB naquele órgão.

A apresentação de todos os candidatos, que integram as listas do PS, em Oliveira do Bairro, teve lugar na tarde do último sábado, dia 24 de julho, no auditório da Junta de Freguesia de Oiã e contou com a presença de João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, em substituição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, ausente por motivos de saúde.

A Oliveira do Bairro, João Torres trouxe uma mensagem de “energia e mobilização”, reconhecendo que o “PS está de volta, nestas eleições, ao concelho, com um projeto alternativo, com candidatos que podem melhor servir este território e as suas gentes”.

Ao governante, não restam dúvidas, portanto, que o projeto socialista “procura recuperar ânimo, força e recolocar Oliveira do Bairro numa trajetória rumo ao progresso”. Ciente de que no dia das eleições “cada voto conta”, apelou a todos para que “ajudem a fazer a diferença”, já que, como destacou, “em democracia não há vencedores antecipados”.

Começando por clarificar não ser esta “uma candidatura contra ninguém, mas uma candidatura pela nossa terra”, o candidato à câmara municipal, Carlos Ferreira, elencou três prioridades da sua candidatura: “desenvolvimento de projetos de crescimento industrial, comercial, agrícola e turístico para o concelho; dar prioridade à qualidade de vida dos oliveirenses, promovendo políticas que garantam serviços de saúde, educação, segurança, justiça e apoio social para todos; apostar no ambiente e na natureza, cada vez mais importante para o futuro de todos nós e das gerações vindouras”.

