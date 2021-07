Rede de espaços com internet gratuita vai ser alargada em Oliveira do Bairro

O concelho de Oliveira do Bairro vai contar com 16 novos espaços públicos exteriores com acesso gratuito a internet sem fios, nos principais locais das suas quatro freguesias.

Neste momento, na cidade de Oliveira do Bairro, existem já seis locais exteriores públicos com acesso gratuito à internet. Para além dos existentes ao longo da Alameda da Cidade, nas zonas da Capela do Sr. dos Aflitos, parque infantil junto à antiga Escola Primária e Capela de S. Sebastião, foram recentemente instalados os equipamentos para o fornecimento do serviço na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, na Praça do Município e no Parque Desportivo Municipal, que estão já em funcionamento.

Os espaços exteriores junto à Radiolândia, em Bustos, Instituto de Educação e Cidadania, na Mamarrosa, Museu de Etnomúsica da Bairrada e Conservatório de Música da Bairrada, no Troviscal, e largo da antiga Escola Primária da Palhaça, estão também já servidos com acesso gratuito à internet sem fios.

Palco de vários eventos e iniciativas, o Espaço Inovação, em Vila Verde, foi também contemplado com novo equipamento para melhorar o acesso dos seus visitantes à internet.

Para os próximos meses, está já programada a instalação do serviço no largo do Cruzeiro, em Oiã, largo de S. Pedro, na Palhaça, largo do Silveiro, junto ao coreto, largo de Malhapão, em frente à Igreja, largo da Capela de Águas Boas, Parque do Carreiro Velho, em Perrães, largo do Sobreiro, em frente à SóBustos, e Parque da Vila, no Troviscal.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a autarquia candidatou-se à iniciativa WiFi4EU, da Comissão Europeia, conseguindo 15 mil euros de financiamento, mas foi “mais além, num investimento total de 58 mil euros, de forma a abranger os principais espaços públicos das nossas vilas e lugares, em todas as freguesias”.

Os objetivos deste investimento, segundo o autarca, são os de “facilitar e aumentar o acesso das nossas comunidades locais aos serviços públicos online, de forma a melhorar a sua qualidade de vida, e de combater a exclusão digital, especialmente nas comunidades com mais dificuldades no acesso à internet”.

Para acederem à internet nestes locais, os utilizadores apenas têm que aceitar os termos de utilização da rede.