Vila Verde: Ampliação da ZI em consulta pública de impacte ambiental

Oliveira do Bairro

Está a decorrer o processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto referente à ampliação da Zona Industrial de Vila Verde, no concelho de Oliveira do Bairro.

Em nota de imprensa, o município avança que a referida Avaliação e o Resumo Não Técnico, que estão a ser feitos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), podem ser consultados até 25 de agosto, através do Portal Participa, em http://participa.pt.

Ainda neste âmbito, está programada a realização de uma visita da Comissão de Análise, responsável pela avaliação, à zona industrial de Vila Verde e área de ampliação.

A ampliação da Zona Industrial de Vila Verde, proposta pelo Município de Oliveira do Bairro, contempla 41 novos lotes e as infraestruturas necessárias para a instalação de empresas num espaço “moderno e aprazível, quer para quem aí trabalha, quer para os seus visitantes”, conforme se pode ler na sua apresentação.

No documento, estão definidas as acessibilidades, passeios, ciclovias, estacionamento, espaços verdes, iluminação pública, saneamento, energia, água, telecomunicações, etc.

