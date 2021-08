85 anos de Manuel Alegre assinalados com concerto “Um Só Dia” em Águeda

A iniciativa vai juntar grandes nomes da música portuguesa, onde se destacam Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Maria Ana Bobone, além de Joana Alegre, filha do aniversariante.

O poeta aguedense Manuel Alegre, que em maio passado completou 85 anos de idade, terá o seu aniversário celebrado com um concerto no próximo dia 17 de setembro, am Águeda.

A ideia partiu da filha do homenageado, a cantora e compositora Joana Alegre, que vai assim assinalar aquele aniversário no Centro de Artes de Águeda, com o espetáculo “Um Só Dia”.

A iniciativa vai juntar grandes nomes da música portuguesa, onde se destacam Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Maria Ana Bobone, além de Joana Alegre, prometendo novos arranjos de canções célebres como “Meu Amor é Marinheiro” ou “Trova do Vento que Passa”, criações de Amália Rodrigues e Adriano Correia de Oliveira, respetivamente.

Refira-se que a 6 de outubro, em Lisboa, o evento terá outra edição, contando com os convidados Agir, Ana Bacalhau, Cristina Branco e Jorge Palma.

Sinopse

Pela ocasião dos 85 anos de Manuel Alegre, chega o momento oportuno de celebrar e homenagear a poesia de um dos poetas portugueses mais cantados de sempre. “Um Só Dia”, junta grandes nomes da música portuguesa numa ocasião singular que relembra em novos arranjos, canções célebres como “Meu Amor é Marinheiro” ou “Uma Flor de Verde Pinho”, e revela pela primeira vez temas inéditos de Joana Alegre musicados a partir da poesia do pai. Com a participação especial de Jorge Palma, Cristina Branco, Camané e Maria Ana Bobone, direção artística de André Mona Santos e curadoria de Joana Alegre, uma celebração de hoje e para o futuro, na música por dentro da língua-mãe.