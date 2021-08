Anadia: Jovens revelam projetos a concretizar até 2030

No passado dia 24 de julho, decorreu, em formato digital (por forma a garantir todas as normas de segurança sanitária), a apresentação do “UOI! 2030 – o teu Manifesto Local de Juventude”.

Tendo como pilares fundamentais a transparência, a integração e a equivalência, o grupo de jovens informal, independente e apartidário do Concelho de Anadia que dinamizou este projeto, assumiu que o seu trabalho iria ser feito a partir das opiniões e ambições da comunidade jovem.

Assim, a partir das 194 respostas ao questionário lançado em novembro, foram delineados projetos transdisciplinares que atacassem as causas dos problemas da geração jovem, tais como: o desafio ambiental, social e económico, a necessidade de serem ouvidos como jovens, a qualidade de vida, a autonomia e o reconhecimento pelo trabalho.

Ao JB, o anadiense Manuel Semedo, natural da freguesia da Moita e coordenador do grupo, mostrou-se bastante satisfeito com o trabalho que a equipa vem realizando desde outubro de 2020 e que culminou agora com a apresentação, via online, do Manifesto Local da Juventude de Anadia.

