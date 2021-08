Balcão Único do Prédio de Anadia com grande adesão

O Balcão Único do Prédio (BUPi) de Anadia já registou, desde a sua entrada em funcionamento, em julho passado, 290 processos de Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) iniciados, destacando-se assim como o concelho com o maior número de processos iniciados da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), revela nota de imprensa enviada pela autarquia anadiense.

Recorde-se que o Balcão Único do Prédio é dirigido aos proprietários de prédios rústicos e mistos, tendo como principal objetivo identificar a localização dos terrenos e respetivos proprietários, através da georreferenciação dos limites dos prédios rústicos e mistos. Paralelamente, todos os terrenos identificados no BUPi são registados na Conservatória do Registo Predial de forma gratuita – regime excecional que irá vigorar até ao mês de janeiro de 2025.

O atendimento é feito de forma presencial, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h. Contudo, para uma melhor coordenação do serviço, a autarquia apela aos interessados para que façam uma marcação prévia, através do telefone 231 510 730 ou do e-mail bupi@cm-anadia.pt.