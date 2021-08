Biblioteca de Anadia acolhe sessão de astronomia

A Biblioteca Municipal acolhe, no próximo dia 13 agosto, pelas 22h, uma sessão de “Astronomia no Verão”, dinamizada pela Associação de Física da Universidade de Aveiro e integrada no projeto “Ciência Viva”, com o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

A participação é livre e aberta a toda a população, com idade superior a seis anos, mas carece de inscrição obrigatória, até ao dia 12 de agosto, limitada a 20 pessoas.

A sessão será realizada no exterior da Biblioteca Municipal e terá uma componente de observação ao telescópio e de visita guiada ao céu, em que os participantes terão a oportunidade de contemplar os planetas do sistema solar, nomeadamente Júpiter e Saturno, com a orientação do astrónomo José Matos.

Face ao contexto pandémico, os participantes devem respeitar as regras de segurança da DGS, designadamente o uso obrigatório de máscara, manter o distanciamento físico e a higienização das mãos.