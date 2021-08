Câmara de Ílhavo com sessões de batismo em Stand Up Paddle

A iniciativa acontece este sábado entre as 10h e as 12h, na Ria (Biarritz), na Costa Nova.

A Câmara Municipal de Ílhavo, numa parceria com a Associação de Surf de Aveiro, proporciona este sábado, dia 21, sessões de ‘batismo’ em Stand Up Paddle.

Integrada no Campeonato Nacional de Stand Up Paddlle (SUP) na categoria Sprint – QUEBRAMAR SUP SPRINT 2021, que se realiza, nesse dia, na Costa Nova, esta iniciativa pretende “promover as potencialidades naturais da Ria de Aveiro para a prática de diversos desportos náuticos e proporcionar, igualmente, experiências diferenciadas e radicais a todos os que queiram descobrir novas modalidades desportivas de lazer ou de competição”, aponta a autarquia.

Limitadas às vagas existentes, as inscrições para esta experiência de SUP na Ria estão disponíveis em https://bit.ly/2UpyRg9