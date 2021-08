Concerto “Por Terras do Zeca” chega a Vagos

No próximo dia 14 de agosto, sábado, estreia, em Vagos, o espetáculo “Por Terras do Zeca”, com a participação da Filarmónica Vaguense. O evento realiza-se no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, pelas 21h30. A entrada é gratuita, mas sujeita a levantamento de bilhete na Biblioteca Municipal João Grave. Os lugares só estarão reservados até às 21h15, sendo posteriormente disponibilizados a quem estiver interessado em assistir ao espetáculo.

O espetáculo celebra a obra de José Afonso, revisitando algumas das canções mais conhecidas do cantor, compositor e poeta português. Para além dos músicos que compõem o projeto – João Afonso, Maria Anadon, Filipa Pais (voz), Davide Zaccaria (direção musical, violoncelo e guitarras), Armindo Neves (guitarra elétrica), Luís Pinto (baixo), João Califórnia (teclado) e Ivo Martins (bateria) – o concerto conta, ainda, com a participação do cantor Manuel Freire.

Esta iniciativa integra o projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura”, uma proposta cultural itinerante que junta os municípios de Mira, Tábua e Vagos na criação de um projeto de programação cultural em rede, de modo a promover o acesso universal à cultura de todos os cidadãos com um conjunto de atividades que vão desde o teatro à música, passando pelo videomapping e pela dança.

“Os nossos e os vossos pela Cultura” visa promover e desenvolver o património cultural e natural, material e imaterial característico destas regiões, bem como privilegiar o conceito de itinerância com eventos comuns a estes três concelhos. O projeto pretende também o envolvimento de associações locais e de outros agentes que, devido à pandemia COVID-19, viram a sua atividade drasticamente reduzida, valorizando desta forma a produção cultural local e criando condições para o desenvolvimento económico e social destes territórios.

O projeto “Os nossos e os vossos pela Cultura” é apoiado por fundos da União Europeia, com uma taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de 100%, cofinanciado através do Programa Operacional Regional – Centro 2020.