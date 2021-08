Coordenadora da USF e Câmara negam transferência de utentes de Oiã para a Palhaça

O candidato do CHEGA à freguesia de Oiã lançou a questão com base num “boato que se tornou cada vez mais forte entre a população”.

Os utentes inscritos na Unidade de Saúde Familiar (USF) Flor d’Areosa, com sede em Oiã, não vão ser transferidos para a nova USF, que está a ser construída na Palhaça. A coordenadora da USF de Oiã, Micaela Oliveira, responde, desta forma, à questão lançada pelo candidato do partido CHEGA à Junta de Freguesia de Oiã, nas próximas eleições autárquicas, Humberto Ferreira.

Já esta manhã, em reunião de executivo municipal, a vereadora da Câmara de Oliveira do Bairro com o pelouro da Saúde, Lília Ana Águas, acabou também por reagir ao assunto que chamou de “rumores sem fundamento”. A autarca frisou que “o importante é descansar as pessoas”, uma vez que “não há qualquer acordo nem indicação do ACeS do Baixo Vouga de que a unidade vai fechar”.

“Não confundam as pessoas, o nosso trabalho tem vindo a ser na proximidade da comunidade à saúde”, disse Lília Ana Águas, recordando que o Município de Oliveira do Bairro para além de ter em marcha a construção de duas unidades de saúde familiar (na Palhaça e na União de Freguesias) vai também requalificar a USF de Oiã. “Não passa pela cabeça de ninguém fechar a unidade de saúde de Oiã. Que fique bem claro que não vai encerrar”, reiterou a vereadora.

Questão nasce de um boato, afirma candidato do CHEGA

Através de um vídeo publicado na noite de ontem, quarta-feira, na rede social Facebook, Humberto Ferreira deixa a pergunta, que pretende ver respondida pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Oiã, Victor Oliveira. «É verdade que tencionam fechar o centro de saúde de Oiã e transferir os 7800 utentes para este novo centro de saúde da Palhaça?»

A questão, confirmou o candidato do CHEGA ao Jornal da Bairrada, é lançada a partir de “um boato, que é cada vez mais forte na freguesia de Oiã. As pessoas tentam desesperadamente ligar para o centro de saúde de Oiã, para marcar consultas, pedir exames, etc., sem sucesso. E começou a falar-se que, com a construção da nova unidade na Palhaça, os utentes de Oiã seriam transferidos”.

Micaela Oliveira rejeita, porém, perentoriamente este “boato” e garante que “o polo de Oiã vai manter-se, ainda para mais é a sede da USF”. A médica e coordenadora explica que Oiã “vai ter mais um ficheiro de doentes – neste momento são quatro, passarão a ser cinco – mas em princípio, também teremos mais um médico [serão também cinco] a partir de setembro”.

A coordenadora da USF Flor d’Areosa não nega que “um dia gostaríamos de ter as mesmas condições que a Palhaça, mas continuaremos a ser a sede da unidade, com quase 9 mil utentes – e não 7.800, como é veiculado no vídeo”.