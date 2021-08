Erosão costeira: Costa Nova é dos locais que mais preocupa no avanço do mar

Praia de Ílhavo está no lote das mais preocupantes do país apontam os dados do Roteiro Nacional para a Adaptação 2100.

A praia da Costa Nova (Ílhavo) é uma das mais preocupantes do país na questão da erosão costeira, em virtude das alterações climáticas e consequente subida do nível médio da água do mar, apontam os dados preliminares do Roteiro Nacional para a Adaptação 2100, que estuda o planeamento territorial às alterações climáticas.

Segundo o mesmo relatório, a Praia da Cova Gala (Figueira da Foz) é a mais afetada nesta questão. O efeito nefasto das alterações climáticas ameaça, ainda, para além da Costa Nova, as praias de Ofir, Furadouro, Costa da Caparica e ilha de Faro.

Estes dados do Roteiro Nacional para a Adaptação 2100, que tem em conta o aquecimento global e o surgimento de fenómenos meteorológicos extremos, anteveem o agravamento do problema nas próximas décadas e avançam que, até ao final do século, mais de 60.000 pessoas serão afetadas diretamente pela erosão costeira. Contudo, o número poderá vir a aumentar caso a densidade populacional aumente no litoral.

Especialistas nestas questões defendem a reflorestação das dunas, entre outras medidas, para travar o avanço do mar e evitar estragos maiores.

Refira-se que o relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas aponta o Mediterrâneo – incluindo Portugal – como uma das regiões mais vulneráveis do mundo em termos de alterações climáticas.