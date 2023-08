Miss Quebramar Cup leva o melhor surf feminino nacional à Costa Nova

Ao longo dos três dias da festa do surf feminino nacional (a partir do dia 2), a organização promove experiências de surf para utentes de IPSS do concelho de Ílhavo e para todos os que estejam na praia e desejem experimentar as sensações de deslizar nas ondas.

Já começou a contagem decrescente para o Miss Quebramar Cup, etapa especial e exclusivamente feminina que se realiza a 3 e 4 de agosto na praia da Costa Nova. As melhores surfistas nacionais estão de volta a um local que tem proporcionado boas ondas ao longo do seu historial num evento que conta para a discussão do título nacional feminino.

A 19.ª edição do Miss Quebramar Cup irá juntar algumas das atletas portuguesas mais experientes juntamente com outras que integram a nova geração nacional antevendo-se duelos emocionantes.

Heats em destaque

Heat 3: Beatriz Carvalho x Maria Dias x Henrike Hory

Heat 4: Gabriela Dinis x Beatriz La Fuente x Miriam Julião

Heat 6: Beatriz Costa x Camila Cardoso x Maria Pinto x Maria Salgado

A competição principal começa na quinta-feira com as primeiras eliminatórias. O dia de sexta-feira está reservado para as fases decisivas da competição, com a realização dos quartos-de-final, das meias-finais e da final.

Ao longo dos três dias da festa do surf feminino nacional (a partir do dia 2), a organização promove experiências de surf para utentes de Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Ílhavo e para todos aqueles que estejam na praia e desejem experimentar as sensações de deslizar nas ondas. Haverá ainda ações de sensibilização ambiental e distribuição de merchandising.

O Miss Quebramar Cup é um evento especial que pontua para o ranking nacional feminino e que se realiza à margem da Liga MEO Surf, a principal competição de surf em Portugal. É uma organização da Associação de Surf de Aveiro, com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf e da Associação Nacional de Surfistas.