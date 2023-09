Ílhavo: nova sessão de “Saberes com Sabor” ensina a lidar com “fome emocional”

Nutricionista Sara Fernandes vai falar das causas dos impulsos alimentares e dar algumas estratégias para lidar com eles.

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover no próximo sábado, dia 23 de setembro, às 15h, mais uma sessão de “Saberes com Sabor”, dedicada ao tema “Fome Emocional – três estratégias para lidar com impulsos alimentares”. Esta sessão é dinamizada por Sara Fernandes e realiza-se na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

A nutricionista vai falar das causas dos impulsos alimentares, muito comuns quando chegamos a casa e começamos a preparar o jantar, em que petiscamos tudo o que aparece à frente; ou depois de jantar, quando persiste a vontade de ingerir algo doce. Se isto acontece frequentemente, pode significar que estamos a comer de forma compulsiva para neutralizar emoções. Nesta sessão, a nutricionista dá algumas estratégias para lidar com estes impulsos.

Sara Fernandes é mestre em Nutrição Clínica, terapeuta nutricional e nutricoach – coach motivacional na área da Nutrição Responsável.

A inscrição, no valor de 5 euros, é obrigatória e pode ser feita pelo email biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ou por telefone 234 321 103.