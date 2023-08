22 mil refeições servidas no Festival do Bacalhau

O Festival do Bacalhau, em Ílhavo, está cada vez mais a deixar de ser apenas um evento para comer um bom prato de bacalhau e assistir a um concerto, passando a registar-se uma forte afluência do público nas diferentes áreas programáticas, em particular no Forte das Brincadeiras, dedicado às famílias.

O Festival do Bacalhau 2023, que se realizou de 9 a 13 de agosto, recebeu perto de 180 mil visitantes. Durante cinco dias, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, foram servidas cerca de 22 mil refeições, nas dez tasquinhas, duas padarias e dois bares de associações locais.

Esta edição representou um aumento qualitativo nas condições de trabalho das associações, com um novo modelo de cozinhas modulares, em contentores devidamente credenciados para o efeito.

O Pavilhão Âncora, onde se realizaram 18 showcookings e onde decorreu uma mostra de artesanato, recebeu a visita de 36 mil pessoas. A mostra de artesanato acolheu 31 artesãos do Município de Ílhavo, que apresentaram 26 peças a concurso. O vencedor do Concurso de Artesanato do Festival do Bacalhau 2023 foi António Lau. Cláudia Conde e Amorosa Ferreira venceram o segundo e terceiro prémios, respetivamente.

O Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, recebeu 4 mil visitantes. Durante o festival realizaram-se visitas especiais com ex-tripulantes, nas quais participaram 61 pessoas.

No “Forte das Brincadeiras”, espaço dedicado aos mais novos, as várias oficinas, ateliês e jogos desafiaram a criatividade de mais 2 mil crianças. De manhã à noite, os “Jogos do Hélder” e os Carrosséis Wood Toys fizeram as delícias dos mais novos.

23 embarcações na “Corrida Mais Louca da Ria”

A “Corrida Mais Louca da Ria”, que se realizou a 12 de agosto, no esteiro do Jardim Oudinot, contou com a participação de 23 embarcações – 20 associações e 3 empresas. Entre as associações, na categoria “demonstração” venceram a Associação de Pesca Desportiva Costa Azul e a Bússola Partilhada, nas subcategorias “construção” e “transformação”, respetivamente. Na categoria “corrida” ganhou a Team e os Amigos da Praia da Barra, nas subcategorias “construção” e “transformação”, respetivamente. O Agrupamento de Escuteiros 588 Gafanha da Nazaré ganhou na categoria melhor técnica de navegação; o Agrupamento de Escuteiros 1024 Gafanha da Encarnação foi a embarcação mais bem-disposta e venceu também o prémio de melhor claque; o CASCI venceu na categoria “melhor equipa feminina”; e o CNAI – Clube de Natureza e Aventura de Ílhavo conquistou o prémio de equipa mais jovem. Entre as empresas, a Centro Assist foi a melhor na categoria “demonstração” e a My Way ganhou o prémio “corrida”. A Wash Assist foi a empresa com melhor claque. Cerca de 10 mil pessoas assistiram à prova.

A “Volta ao Cais em Pasteleira”, que se realizou no dia 13 de agosto, contou com 300 participantes, que pedalaram entre o Cais dos Bacalhoeiros e o Jardim Oudinot, terminando com um piquenique e um bailarico.

A Estibordo e a Bombordo não faltou animação

Na música, passaram pelo no Palco Estibordo José Malhoa (9 agosto), Anjos (10 agosto), David Carreira (11 agosto) – o segundo concerto com maior afluência de sempre –, Agir (12 agosto) e Sara Correia (13 agosto). Estima-se que tenham assistido a estes cinco concertos cerca de 80 000 pessoas. As noites encerraram, com “casa cheia” no Palco Bombordo, com concertos proporcionados por artistas locais: Latin 5 (9 agosto), Larissa Goretkin (10 agosto), Tio d’América (11 agosto), Olívia Palito (12 agosto) e Maria Café (12 agosto).

Nas questões ambientais, o Festival do Bacalhau 2023 tem vindo a melhorar, de ano para ano, tendo registado, nesta edição, apenas metade dos resíduos indiferenciados, com níveis superiores de reciclagem de papel e cartão, bem como de embalagens de plástico e metal e de bioresíduos. Nota ainda para os 24 beatões colocados em todo o recinto do festival. O Festival do Bacalhau é um “ecoevento” – distinção atribuída pela ERSUC, pelo compromisso de redução do impacte ambiental resultante do evento, promovendo a gestão adequada de resíduos.

A sensibilização ambiental estendeu-se à programação do Festival, com o projeto “Azul/Petróleo”, desenvolvido com a comunidade ao longo de vários meses, que culminou num espetáculo multimédia diário, de marionetas de grande escala, com grande impacto visual e envolvimento do público.

Cada vez mais, verifica-se que o Festival do Bacalhau deixa de ser considerado apenas um evento para comer um bom prato de bacalhau e assistir a um concerto, passando a registar-se uma forte afluência do público nas diferentes áreas programáticas do evento, em particular no Forte das Brincadeiras, dedicado às famílias.

Para a realização deste evento, a Câmara Municipal de Ílhavo contou com 50 colaboradores e cerca de 600 voluntários (entre organização e associações participantes).