Município de Ílhavo cede espaço para nova sede da Confraria do Bacalhau

O Município de Ílhavo entregou à Confraria Gastronómica do Bacalhau uma nova sede, localizada no edifício do Centro de Religiosidade Marítima, em Ílhavo. Para tal, as duas entidades assinaram, no dia 3 de outubro, um protocolo de cedência de uso/comodato, com a duração de cinco anos, renováveis por períodos de dois anos.

O espaço cedido, dividido em dois pisos, com entrada pela Travessa dos Bombeiros, inclui armazém, arrumo, zona técnica, escritório, instalações sanitárias, sala de convívio e de refeições e cozinha equipada. O Município de Ílhavo reserva-se no direito de, sempre que necessário, utilizar o edifício para desenvolvimento de outras atividades com a colaboração da Gastronomia Gastronómica do Bacalhau.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, justificou a decisão da autarquia com a valorização do trabalho desenvolvido pela Confraria e com a parceria do Município de Ílhavo em diversas iniciativas, dando como exemplo o Festival do Bacalhau. “O Município de Ílhavo é, orgulhosamente, a capital portuguesa do bacalhau, sendo a nossa missão trabalhar continuamente para fortalecer esta identidade que marca a nossa economia, gastronomia e cultura”.

O Grão-Mestre, Nuno Cardoso, afirmou que a Confraria Gastronómica do Bacalhau “é hoje uma confraria feliz, porque tem a sorte de ter um Executivo Municipal que partilha a mesma paixão, a mesma dedicação e tem o mesmo foco na defesa e na conservação da ligação ao bacalhau”.