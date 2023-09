Município de Ílhavo candidata Centros de Saúde a fundos do PRR 

A Câmara Municipal de Ílhavo concluiu, este mês, a submissão das candidaturas a financiamento para a reabilitação e ampliação dos Centros de Saúde da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os dois Centros de Saúde serão intervencionados, não apenas para resolver as patologias que se têm vindo a agravar ao longo dos últimos anos, mas também para que se promova uma ampliação dos edifícios. As intervenções darão resposta às novas exigências construtivas, nomeadamente de conforto, acessibilidades e eficiência energética.

Com estas intervenções, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende melhorar as condições dos profissionais de saúde e, sobretudo, dos munícipes, na medida em que estas unidades vão dar uma resposta mais alargada, não só em número de utentes, mas também no que respeita à qualidade do serviço, especificamente na oferta de mais valências. O valor total das obras de reabilitação e ampliação ascenderá aos 5 milhões de euros, prevendo-se 3 milhões de euros para o Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré e 2 milhões de euros para o Centro de Saúde de Ílhavo.