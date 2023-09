“Ílhavo: Desporto e Lazer” vence a primeira edição do Orçamento Participativo

“Ílhavo: Desporto e Lazer”, de Joana Gião, venceu a primeira edição do Orçamento Participativo do Município de Ílhavo. O projeto da jovem de 16 anos, que consiste na criação de um parque de desporto e lazer junto ao mercado municipal de Ílhavo, foi o mais votado pela população, entre as 12 propostas finalistas.

A proposta visa a criação de um parque equipado com um ‘half-pipe’ para a prática de skate, uma parede de escalada e uma mesa de ping-pong para a prática desportiva. Este espaço será dotado de uma zona de merendas, protegida com vela de sombreamento, bancos, papeleiras e iluminação adequada, e, complementada, com um jardim, onde serão plantadas árvores.

Evocando as bibliotecas itinerantes do passado, o projeto inclui uma cabine telefónica com livros de acesso livre. Assim, enquanto os mais novos usufruem da atividade desportiva, os adultos podem aproveitar o momento de lazer para ler um livro.

A ideia de Joana Gião contou com 148 votos, de um total de 981, e será implementada no próximo ano através de um investimento de cerca de 69 mil euros da Câmara Municipal de Ílhavo.

Nesta primeira edição do Orçamento Participativo do Município de Ílhavo, que contou com um orçamento de 85 mil euros, estiveram a concurso 19 projetos, desenvolvidos por munícipes com idades compreendidas entre os 16 e os 71 anos, e 12 foram selecionados para votação da população. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo aumentou o envolvimento dos munícipes, de todas as idades, na definição de prioridades de investimento que beneficiam a comunidade.