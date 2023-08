Desfile Nacional do Traje Popular Português realiza-se em Ílhavo

Mais de 1200 participantes, de todas as regiões de Portugal, apresentam os seus trajes no Largo da Vista Alegre, naquele que é o maior evento do género no país.

O Largo da Vista Alegre, em Ílhavo, foi o local escolhido para a realização, no dia 16 de setembro, da edição 2023 do Desfile Nacional do Traje Popular Português.

Mais de 1200 participantes, oriundos de todas as regiões de Portugal Continental e, também, da região autónoma da Madeira, estarão presentes para apresentar os seus trajes, naquele que é o maior evento do género no país.

O desfile é um evento onde os grupos participantes dão a conhecer os jeitos e os preceitos do trajar d’antanho e mostram as diferenças regionais e multiplicidade de cores e texturas que constituem o Traje Popular Português, nas suas mais variadas vertentes, num caminho que é traçado desde o nascimento à morte e do trabalho aos dias de festa.

O evento é promovido pela Federação do Folclore Português e conta com o alto patrocínio do Município de Ílhavo e da Fundação Inatel, e com o apoio da Vista Alegre e do Turismo do Centro.