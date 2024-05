7.º Desfile de Bicicletas Antigas promete voltar a atrair centenas à Mamarrosa

Ao longo do desfile, que começa no Instituto de Educação e Cidadania (IEC), haverá paragens em locais estratégicos da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

Bicicletas antigas e raras, desde o séc. XIX até à década de 40 do séc. XX é o que, mais uma vez, pode ver naquela que é já a 7.ª edição do “Desfile Histórico de Bicicletas Antigas da Bairrada”. No próximo dia 12 de maio, a vila da Mamarrosa volta a ser o palco deste evento único no país, que visa a valorização da bicicleta antiga e onde acorrem colecionadores de norte a sul.

A organização é do grupo de amigos “Relíquias da Bairrada”, em parceria com o Rancho Folclórico S. Simão da Mamarrosa. Ao longo do desfile, que começa no Instituto de Educação e Cidadania (IEC), haverá paragens em locais estratégicos da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, com apontamentos culturais, em que tomam parte diversas associações: para além do Rancho S. Simão, o Rancho Folclórico Vindimadeiras da Mamarrosa; e também os os Cantares Populares de Bustos, e as Bandas, a da Mamarrosa e a União Filarmónica do Troviscal, revela Vítor Ferreira, líder do grupo “Relíquias da Bairrada”, mentor da iniciativa e o principal colecionador de bicicletas antigas do concelho de Oliveira do Bairro.

Este ano, o evento conta com o apoio da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e, mais uma vez, “com o precioso apoio do nosso grande amigo Artur Pato”.

A abrir o desfile, volta a estar a Michaux, exemplar de 1830, dos primórdios deste transporte de duas rodas. O evento vai contar, mais uma vez, com a participação do Museu do Caramulo e a organização conta também com o apoio do Motor Clássico – Salão Internacional de Veículos Clássicos. “Apostámos muito no Motor Clássico, para a divulgação do nosso desfile, e conseguimos muita gente através deste evento, pessoas que, mesmo não tendo uma bicicleta antiga, virão à Mamarrosa, para apreciar estas relíquias e visitar a nossa região”, refere Vítor Ferreira. A iniciativa, de facto, não é só para colecionadores e familiares, estando aberto à participação de toda a população.

O organizador confirma, por outro lado, que há “um crescimento de participantes do nosso concelho”.

No dia 12, o desfile começa às 9h, partindo do IEC em direção ao Sobreiro e, depois, ao Parque da Vila de Bustos, onde será servido o pequeno-almoço (quem quiser, pode ainda visitar a Radiolândia – Museu do Rádio). Os participantes seguem para o Troviscal (Largo dos Liberais), onde será tirada a foto de grupo; e depois, em direção ao Vale da Marinha (Caneira). A última paragem é no Restaurante O Rafael, para almoço e entrega de lembranças.