Homem morre afogado na Praia da Costa Nova

Um homem morreu esta quarta-feira, dia 23 de agosto, depois de entrar em dificuldades na água, na praia da Costa Nova, uma praia não vigiada no concelho de Ílhavo.

Na sequência de um alerta recebido pelas 13h56, de que um homem se encontrava em dificuldades na água, foram ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Aveiro, do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro e elementos do Projeto “SeaWatch”, aos quais se juntaram também os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e elementos do INEM.

A vítima, um homem de 51 anos, de nacionalidade espanhola, foi prontamente retirada da água pelos nadadores-salvadores da praia adjacente, até ao areal, onde foram iniciadas as manobras de reanimação, em colaboração com o tripulante da Estação Salva-vidas de Aveiro, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

Após diversas tentativas, e não tendo sido possível reverter a situação, o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Contacto feito com o Ministério Público, o corpo foi transportado depois para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga, pelos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.