Espetáculo de luz, cor e magia junta três margens da Pateira

Uma recriação histórica, artes circenses e três espetáculos musicais que decorrem praticamente em simultâneo e que se unem num momento único e especial com drones e pirotecnia, podendo ser observado nas três margens da Pateira, em Fermentelos, Espinhel e Óis da Ribeira, é a proposta do projeto intermunicipal “3 Territórios, 1 Rio que nos une” para o próximo dia 29 de agosto.

No âmbito deste projeto de programação cultural em rede, que envolve os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, foi lançado um repto às coletividades locais dos três concelhos para que trabalhassem em conjunto num projeto artístico. Foi desta união que resultou a criação do hino “A Lenda do Rio”, uma obra musical dividida em três partes e que foi elaborada pelo Maestro Luís Cardoso (Águeda), pela ARMAB (Albergaria-a-Velha) e pelo Maestro Carlos Marques (Sever do Vouga).

“Este será um espetáculo único para ser apreciado num local único como é a nossa Pateira”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, sublinhando o facto de que este evento tem a particularidade de decorrer em três locais em simultâneo.

Nas três margens da Pateira, o hino vai ser tocado, às 21h45, pela Banda Nova de Fermentelos e pela Banda Marcial de Fermentelos, na margem de Fermentelos; pela Banda Alvarense, às 22 horas, na margem de Espinhel; e pela Orquestra Filarmónica 12 de Abril, às 22 horas, na margem de Óis da Ribeira.

Para além do espetáculo musical, o evento inclui, em Espinhel, uma recriação histórica da apanha do moliço, às 21 horas, pela Associação Improvise & Organize, a que se seguirá, pelas 21h30, um espetáculo de artes circenses, pela Companhia Malatitsch.

Para as 23h15, as três margens vão unir-se numa só, com um espetáculo de drones e pirotecnica, que poderá ser acompanhado em cada uma das localidades do concelho de Águeda banhadas pela Pateira.

Os espetáculos são gratuitos e realizados de acordo com as normas de segurança em vigor pela DGS, sendo que a lotação é limitada. Os bilhetes devem ser adquiridos na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, na UF de de Recardães e Espinhel e na Junta de Freguesia de Fermentelos.

Refira-se que o “3 Territórios, 1 Rio que nos une” inclui outras iniciativas, como as três esculturas que estão colocadas nas três margens da Pateira, implica um investimento global, nos projetos desenvolvidos nos três municípios, de 297.900 euros, suportados por fundos comunitários, através do Fundo FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.