Incubadora digital para potenciar comércio local de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com uma plataforma digital de apoio ao comércio local, de forma a promover e potenciar as vendas online dos comerciantes do concelho.

O início do procedimento para a elaboração do Projeto de Regulamento Municipal da Incubadora Digital, que terá como objetivo elencar as condições de acesso dos comerciantes à plataforma e o funcionamento do serviço, foi aprovado em sede de Reunião de Câmara, no passado dia 29 de julho.

Até 13 de agosto, os interessados podem apresentar os seus contributos e sugestões para a elaboração do referido regulamento, através de e-mail, para cmolb@cm-olb.pt, ou entregando pessoalmente no Balcão de Atendimento Integrado, localizado no edifício da Câmara Municipal.

A comunicação escrita dos contributos e sugestões deve ser acompanhada pela identificação da pessoa ou entidade, com nome completo, morada ou sede e, se possível, endereço eletrónico.

A proposta aprovada pelo Executivo Municipal aponta que a Incubadora Digital de Oliveira do Bairro será uma plataforma online, que vai criar condições de suporte logístico, operacional e técnico para potenciar o negócio dos comerciantes do Concelho de Oliveira do Bairro, facilitando as suas transações comerciais através da internet.

De acordo com a autarquia, a iniciativa tem como objetivo diminuir os impactos negativos da pandemia da Covid-19 no comércio local, facilitando aos comerciantes o acesso a ferramentas tecnológicas que lhes permitam desenvolver o seu negócio e abrir um canal de vendas (potencialmente) para todo o mundo.