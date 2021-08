Leandro Ramos volta a bater recorde nacional do lançamento do dardo

O bairradino e atleta do Sport Lisboa e Benfica, Leandro Ramos, bateu na tarde de sábado (31 de julho), em Castelo de Vide, no I Meeting Dia Nacional do Dardo, o recorde nacional do lançamento do dardo, fixando-o em 82,44 metros.

Leandro Ramos com o treinador Carlos Tribuna

O jovem atleta, natural de Bustos (Oliveira do Bairro), é o atual líder mundial e europeu Sub-23 e esta foi “a quinta vez, nesta época, que supera a melhor marca nacional de sempre na disciplina: começou em fevereiro, com 78,44 metros; em abril alcançou 79,01 e 80,81 metros, na mesma competição; a 24 de junho, na Maia, chegou aos 81,32 metros; e agora supera-se com a marca de 82,44 metros alcançada logo no primeiro ensaio da competição organizada pela Associação de Atletismo de Portalegre”, avança a Federação Portuguesa de Atletismo no seu site.

De referir ainda que o atleta é treinado também por outro oliveirense, Carlos Tribuna, que tem feito a melhor época da sua carreira, tendo já este mês conquistado, em Tallinn, na Estónia, a medalha de prata no lançamento do dardo nos Campeonatos da Europa de Sub-23.