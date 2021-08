Município de Anadia volta a assumir custos com os cadernos de atividades do 1.º ciclo

Esta medida abrange cerca de 780 alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico, da rede pública do concelho de Anadia.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, o Município de Anadia vai assumir a totalidade dos custos inerentes à aquisição dos cadernos de atividades, correspondentes aos manuais escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas de Anadia. A deliberação foi tomada na última reunião de executivo, no dia 18 de agosto.

Esta medida abrange cerca de 780 alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico, da rede pública do concelho de Anadia, representando um investimento municipal que ronda os 30 mil euros. De recordar que, também à semelhança de outros anos, o Ministério da Educação irá distribuir gratuitamente os manuais escolares do 1.º ciclo do Ensino Básico, no entanto, os cadernos de atividades não estão incluídos.

Para usufruir deste apoio, os encarregados de educação deverão fazer chegar ao Serviço de Ação Social Escolar do Município de Anadia, as faturas referentes aos cadernos de atividades.

O executivo municipal deliberou também, no âmbito da Ação Social Escolar, comparticipar as despesas escolares com a aquisição de material escolar e as refeições escolares aos alunos que frequentam as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, consoante estejam abrangidos por Escalão A e B.

Estes apoios, integrados no plano da Ação Social Escolar do Município de Anadia, visam promover a igualdade de oportunidades no acesso universal à escola, e no combate às diversas formas de exclusão social e escolar, tornando o ensino público do concelho de Anadia mais inclusivo.