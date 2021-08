O. Bairro: Reeditada a história perdida do municipalismo ao poder local

A cerimónia de lançamento do livro decorre no dia 21 de agosto, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.

Vai ser lançada, no próximo dia 21 de agosto, uma nova edição do livro “Oliveira do Bairro – Em Busca da História Perdida: do Municipalismo ao Poder Local”, de Armor Pires Mota.

Segundo o escritor bairradino, esta edição procurou “deixar a obra mais ainda mais limpa, revista e aumentada, com outros registos e mais sistematizada, sobretudo no tocante à III parte, reportando o Poder Local, que passa a abranger um período de 45 anos, com outros atores e diferentes modos de atuação.”

Na ”Nota justificativa”, que abre o livro, Duarte Novo, Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, classifica a obra como “um documento histórico, um património do concelho que urge preservar e perpetuar para as gerações vindouras”.

Reeditado pela Câmara de Oliveira do Bairro e publicado pela primeira vez em setembro de 1997, “Oliveira do Bairro – Em Busca da História Perdida: do Municipalismo ao Poder Local” desvenda o trabalho que tem vindo a ser realizado no concelho, nos campos político e administrativo, entre o século XIX e a atualidade.

A cerimónia de lançamento do livro vai decorrer no próximo dia 21, a partir das 15h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, e contará com a participação especial do historiador Delfim Bismarck, autor de diversas obras e artigos científicos, dando especial destaque à região de Aveiro.

Armor Pires Mota nasceu no dia 4 de setembro de 1939, em Águas Boas, freguesia de Oiã, e é um dos mais ilustres escritores e jornalistas vivos do concelho de Oliveira do Bairro, tendo publicado diversas obras nos mais variados géneros literários.