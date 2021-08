População de Águas Boas assustada com onda de assaltos

As últimas três semanas estão a deixar os habitantes de Águas Boas em sobressalto. Assaltos a residências, furtos de automóveis e outras várias tentativas criminosas deste tipo estão a espalhar o medo entre os moradores daquele pacato lugar da freguesia de Oiã.

O assunto está a preocupar a Associação de Melhoramentos de Águas Boas (AMAB), que registou as ocorrências e pediu uma reunião com a GNR de Oliveira do Bairro, no sentido de alertar as autoridades para aquilo que está a acontecer desde a última quinzena de julho.

Há registos de outras ocorrências do género em localidades de concelhos vizinhos.

