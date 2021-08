Quinta do Ortigão comprada por grupo Terras & Terroir

A Quinta do Ortigão, empresa bairradina do setor vitivinícola, foi comprada pelo grupo Terras & Terroir, dono da Quinta da Pacheca (Douro) e da propriedade Caminhos Cruzados (Dão). Pedro Alegre, que mantém a gestão e uma quota minoritária na quinta sita em Anadia, revelou ao JB que a entrada no grupo vem dar à Quinta do Ortigão “maior visibilidade e maior competitividade”. “Abrem-se outras portas, com outra dimensão, bem como outros mercados”.

Oficialmente, a aquisição foi efetuada em março último, após algum tempo de negociação. O grupo Terras & Terroir aposta, não apenas na área dos vinhos, mas também ao nível do enoturismo, o que interessa à quinta bairradina.

“A nossa grande aposta, dentro de um a dois anos, é no enoturismo, estando inclusive já a pensar num restaurante e na realização de eventos”, avançou Pedro Alegre.

