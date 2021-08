Ténis: Sangalhense Fernando Gonçalves vence em Cantanhede

Realizou-se de 30 de julho a 1 de agosto, o Torneio Festas da cidade de Cantanhede, prova oficial da Federação Portuguesa de Ténis, nível B, nos escalões de +35, +45, + 55 anos masculinos e femininos. Disputado nos courts de relva sintética do Clube Escola de Ténis de Cantanhede, o torneio contou com a participação de 51 jogadores, entre os quais se destacaram Deolinda Duarte, Fernando Gonçalves, Fátima Ferrer e António Carrinho, todos da região de Aveiro.

No escalão de + 55 anos, o sangalhense, Fernando Gonçalves, cabeça de série n.º 1 e n.º 6 do ranking nacional, a representar o Clube de Lazer Aventura e Competição do Entrocamento, venceu, na final, o seu colega de Avelãs de Caminho (Anadia), António Carrinho, do Grupo Desportivo e Cultura da CIRES, cabeça de série n.º 2 e n.º 11 do mesmo ranking, em duas partidas com os parciais de 6-0 e 6-2.

Nas meias finais, Fernando Gonçalves venceu Abílio Maia, também do Grupo Desportivo e Cultura da CIRES, em três equilibradas partidas, por 6-0, 5-7, e ( 10-1 ) no super tie break.

Na outra meia final, António Carrinho venceu o portista, Manuel Gomes, com um duplo 6-4.

No escalão de + 35 anos, a valecambrense, Deolinda Duarte, cabeça de série n.º2 e n.º 25 do ranking nacional venceu, na final, a aveirense Fátima Ferrer, da Associação Escola de Ténis Mauri Gomez, em duas partidas por 6-0 e 6-2.

Na meia final, Deolinda Duarte venceu Raquel Ribeiro, do clube organizador, por 6-0 e 6-1.

Na outra meia final, Fátima Ferrer venceu Anabela Santos, do Ténis Clube de Viseu, por um duplo 6-3.