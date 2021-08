Transporte público a pedido a partir de hoje em Cantanhede

O SIT FLEXI é um projeto piloto que visa apoiar os setores da população mais isolados e com maior dificuldade de deslocação.

Começa hoje, dia 23 de agosto, no concelho de Cantanhede, o SIT FLEXI, projeto piloto de transporte público a pedido, que tem como principal objetivo alargar e reforçar a oferta de transporte público de passageiros, garantindo uma cobertura adequada em zonas de menor densidade demográfica, nomeadamente as que não dispõem de um serviço regular a esse nível.

Trata-se de uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra que está a ser operacionalizada através dos meios disponibilizados para o efeito pela autarquia cantanhedense, com o apoio das juntas de freguesia cujos territórios são abrangidos pela rede.

Assim, os setores da população mais isolados e com maior dificuldade de deslocação podem aceder de forma cómoda e economicamente vantajosa aos serviços disponíveis na cidade sede do concelho, bastando para isso agendar o transporte de táxi através de uma chamada gratuita para o número de telefone 800 200 201, até às 15h do dia anterior à deslocação.

Com uma tarifa que pode oscilar entre os 1,45 euros e os 2,45 euros por viagem, este projeto inovador terá a duração de seis meses, contemplando numa primeira fase quatro circuitos definidos de forma a responderem cabalmente às necessidades dos utilizadores. Podem recorrer ao serviço de transporte flexível a pedido previsto na Rota 1 os residentes nos lugares de Casal do Bolho, Bolho, Venda Nova, Póvoa do Bispo, Ourentã, Sete Fontes e Ourentela, às segundas e quintas-feiras. Também nestes dias está ativa a Rota 2 para quem vive em Sepins, Escapães, Murtede, Enxofães, Porto de Carros, Carvalho e Cordinhã.

Já as Rotas 3 e 4 funcionam às terças e sextas-feiras e estão previstas, a primeira para atender passageiros de Corticeiro de Cima, Vilamar, Chorosa, Cabeços, Febres e Fontinha, e a segunda para os de Barracão, Perboi, Sardão, São Caetano, Franciscas e Varziela.