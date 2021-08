Ultramaratonista que corre pelas crianças é esperado esta quarta-feira na Mealhada

João Paulo Félix será recebido às 15h no centro da cidade da Mealhada, no final de mais uma etapa da Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança.

O ultramaratonista português João Paulo Félix tem passagem prevista na Mealhada, esta quarta-feira, dia 18 de agosto, pelas 15h, no centro da cidade, cumprindo mais uma etapa da Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança.

A receção, organizada pelo Serviço de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada, pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pelas crianças que frequentam o ATL de algumas instituições particulares de solidariedade social locais, procura agradecer a iniciativa do atleta em prol dos direitos das crianças.

João Paulo Félix está a realizar, desde 15 de julho de 2021, uma volta a Portugal a correr, que, este ano, transformou na iniciativa Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança e que a Comissão Nacional PDPCJ (CPCJ) entendeu apadrinhar.

São 2.222 Km, 40 ultramaratonas e 40 dias a divulgar a sensibilizar para os direitos das crianças.

A Volta começou no dia 15 de julho, na Praia da Areia Branca, na Lourinhã, e terminará no dia 23 de agosto, no mesmo local.

A etapa que, amanhã, termina na Mealhada começa bem cedo, em Oliveira de Azeméis.