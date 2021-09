Ambiente: Ação de limpeza decorre em seis lugares de duas freguesias do concelho de Anadia

Iniciativa acontece no próximo dia 18 de setembro (Dia Mundial da Limpeza) e vai contar com a presença de vários voluntários e associações locais.

Numa iniciativa da ADC Pedralva e de várias outras associações do concelho de Anadia que aceitaram o repto, no sábado, dia 18 de setembro, dia em que se celebra o Dia Mundial da Limpeza 2021, cinco lugares das freguesias de S. Lourenço do Bairro e de Vilarinho do Bairro vão ser alvo de uma ação de limpeza que vai assinalar este dia celebrado mundialmente.

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que congrega 180 países e milhões de pessoas com o objetivo de limpar o planeta. Num único dia (18 de setembro de 2021), o Dia Mundial da Limpeza acontecerá pela 4.ª vez.

Frederico Carvalho, mentor da iniciativa e membro da ADC Pedralva, avança que a iniciativa é aberta à comunidade e a todos que nela queiram participar ainda que garantindo as regras do distanciamento devido à pandemia. A ação vai começar às 8h30, junto à ADC Pedralva, embora os grupos de Vilarinho do Bairro comecem na freguesia, evitando deslocações para S. Lourenço do Bairro.

Assim, entre as 8h30 e as 12h, dezenas de voluntários e associações convidadas (CCR Outeiro de Baixo, Associação dos Amigos da Amoreira da Gândara, Agrupamento de Escuteiros 1345 de S. Lourenço do Bairro, Running Team ADABEM, Saca Trilhos de Anadia, Associação dos Amigos da Lagoa de Torres, Núcleo de Cicloturismo da Bairrada e também o piloto anadiense João Rôlo, aos quais se somam ainda “As Marias Gomes” e alguns amigos e sócios da ADC Pedralva).

Um evento que terá naturalmente o apoio da Junta de Freguesia de S. Lourenço do Bairro e da Junta Freguesia de Vilarinho do Bairro, por forma a dar corpo a esta iniciativa que quer deixar as aldeias e freguesias do concelho mais limpas.

Notícia completa na edição impressa ou digital