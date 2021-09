Anadia recebe três Campeonatos da Europa de ciclismo em julho de 2022

O programa das competições foi decidido durante o último fim de semana, aquando da visita do presidente da União Europeia de Ciclismo (UEC), Enrico Della Casa, às provas da Taça da Europa de BMX, realizadas na pista olímpica do Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos.

A primeira competição será o Campeonato da Europa de BTT para sub-23 e sub-19, que irá disputar-se na pista de Cross Country Olímpico (XCO) instalada na União das Freguesias Tamengos, Aguim e Óis de Bairro. As corridas vão decorrer entre 1 e 3 de julho, sendo atribuídos títulos de XCO, Eliminação BTT (XCE) e Cross Country Curto (XCC).

De 7 a 10 de julho, o concelho de Anadia será o epicentro do Campeonato da Europa de Estrada para Sub-23 e Sub-19. Nos dias 7 e 8 serão atribuídos os títulos europeus de contrarrelógio, estando as jornadas finais reservadas para as provas de fundo.

O Velódromo Nacional, na freguesia de Sangalhos, será palco do Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Sub-19, entre os dias 14 e 19 de julho.

Além das competições, a UEC aproveita a realização das provas em Portugal para reunir em Anadia o Comité Diretor, assim como as Comissões de Estrada, de Pista e de BTT.