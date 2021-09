Cantanhede: Exposição fotográfica “Fases de isolamento” para ver até novembro

Mostra reúne 15 obras de um trabalho premiado e pode ser vista até ao dia 14 de novembro, no Museu da Pedra, em Cantanhede.

A exposição Fases de Isolamento, do fotógrafo português João Carlos, continua patente ao público, até ao dia 14 de novembro, nas instalações do Museu da Pedra, em Cantanhede.

A exposição foi inaugurada em julho, data que marcou a reabertura do espaço museológico, após o encerrado para obras de reabilitação, e assinala uma experiência de cinco semanas de isolamento, assim como o impacto que pode ter na saúde mental, nomeadamente em temas tão importantes como o teletrabalho, o isolamento em casa, o bombardeamento de informação contraditória e o distanciamento físico das pessoas, perspetiva a partir do qual o artista interpreta as várias emoções vividas por muitos intervenientes.

Para o artista, a exposição apresenta a sua interpretação sobre as várias fases de isolamento e respetivas emoções, tais como o ajuste e a ansiedade, o tédio e a frustração, a raiva e a paranoia, a aceitação e a adaptação.

João Carlos é um fotógrafo português, nascido em Nova Iorque, conhecido pelas suas explorações artísticas, enquanto fotógrafo internacionalmente premiado e versátil, iniciando a sua atividade cultural em áreas como a pintura e artes plásticas, frequentando o Instituto de Arte e Comunicação Visual (ARCO), em Lisboa.

Recorde-se que a exposição fotográfica reúne 15 obras de um trabalho premiado pela IPA – International Photography Awards, TIFA – Tokyo International Awards, PX3 – Paris Silver Award, e LICC – London International Creative Competition, imagens conseguidas com o auxílio dos modelos Fabrícia Pereira e Rodrigo Castelhano, que caracteriza a evolução de pensamentos e emoções vivenciados durante o isolamento provocado pela situação pandémica, apresentando-se como um importante apelo à saúde mental, tema cada vez mais relevante e importante na sociedade.