Carros clássicos descobriram encantos da Região Centro através das termas

Durante três dias, os participantes conheceram as Termas de Luso, Sangemil, Vale da Mó e São Pedro do Sul e territórios envolventes.

A segunda edição da iniciativa “Termas Centro Classic Cars”, que levou 43 automóveis clássicos e desportivos a descobrir estâncias termais da Região Centro, constituiu um enorme sucesso e deixou em todos os participantes a vontade de repetir a experiência em novas edições.

Durante três dias, de 10 a 12 de setembro, os participantes tiveram oportunidade de conhecer as Termas de Luso, Sangemil, Vale da Mó e São Pedro do Sul, assim como as principais atrações turísticas e paisagens dos territórios onde as estâncias termais estão implantadas, num estimulante programa que aliou a cultura ao lazer e à gastronomia.

O evento resultou de uma parceria entre a rede Termas Centro e o Clube Escape Livre e insere-se no ciclo de animação “Viva Termas Centro”, promovido pelas Termas Centro nas suas estâncias termais. A iniciativa serviu também para o Clube Escape Livre assinalar o seu 35.º aniversário, já que foi fundado em 12 de setembro de 1986.

A adesão à iniciativa foi muito grande, com os participantes a chegarem de todos os cantos do país, desde Lisboa, Porto ou Coimbra, até Leiria, Castelo Branco ou Vila Viçosa, por exemplo. O tempo esteve muito agradável durante todo o fim de semana, sem que a chuva tivesse aparecido. O programa e o percurso foram muito elogiados, destacando-se uma etapa de montanha considerada “espetacular”, que ligou Luso, Caramulo e São Pedro do Sul.

O percurso desenhado para os três dias privilegiou, aliás, as estradas inseridas em grandes paisagens e com muita história. Destacaram-se, entre outras, as visitas à Cruz Alta, ponto mais alto da Serra do Buçaco, à barragem da Aguieira, à adega de Santar ou ao Museu do Caramulo, além das Termas de Luso, Sangemil, Vale da Mó e São Pedro do Sul.

O roteiro teve início na sexta-feira, dia 10, com a apresentação do evento aos participantes e à comunicação social, numa cerimónia no Grande Hotel de Luso. Aqui, houve também lugar a um jantar de boas-vindas, com apresentação das Termas de Luso.

A etapa de sábado começou com um coffee break no Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, onde os participantes tiveram oportunidade de apreciar uma vista única da barragem da Aguieira. Seguiu-se uma visita à vila de Santar, com uma receção no Paço dos Cunhas, seguida de almoço e de visita guiada à Adega de Santar, em que as equipas acompanharam todo o processo de vindima em curso. À tarde, houve tempo para parar nas Termas de Sangemil, onde, no seu magnifico espaço exterior, os participantes tomaram um café e receberam a oferta de um saco com documentação. O dia terminou com uma visita às Caves Aliança e ao Aliança Underground Museum, em Sangalhos (Anadia), seguida de jantar em plena adega.

O domingo teve início com uma passagem pelas Termas do Vale da Mó, seguindo-se a Serra do Caramulo, onde as equipas visitaram o Museu do Caramulo. A comitiva seguiu então para as Termas de São Pedro do Sul, para um almoço de encerramento no Grande Hotel das Thermas. Aqui, teve lugar a entrega dos troféus Spal e foram expostos os 43 veículos participantes junto ao lago, o que mereceu a atenção de muitos transeuntes. Houve ainda tempo para uma visita guiada às Termas de São Pedro do Sul, nomeadamente ao Balneário Romano e ao Balneário Rainha D. Amélia.

Entre os automóveis clássicos e desportivos que puderam ser vistos nas estradas da região, houve exemplares de grande raridade e beleza. São os casos, por exemplo, do MG B GT, do Citroën DS, do Ferrari 400, do Austin Healey Sprite, do Mercedes 300 SL, do Matra Murena e do Jaguar E-Type, além de outros modelos de excecional qualidade.

Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, sublinha que “o grande sucesso que o ‘Termas Centro Classic Cars’ evento registou no ano passado tornou obrigatório que realizássemos uma segunda edição, a qual superou todas as expetativas”. “Mais uma vez, ficou comprovado que esta é uma excelente forma de dar a conhecer as estâncias termais da região aos adeptos dos automóveis clássicos. Os participantes chegaram ao final plenamente satisfeitos com um fim de semana de puro lazer. As experiências termais, paisagísticas de que desfrutaram, criaram em todos a vontade de que haja mais edições”, acrescenta.

De acordo com Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “esta segunda edição do Termas Centro Classic Cars constituiu mais um enorme sucesso, nas palavras dos participantes. Fazer sempre melhor é o objetivo que anima o Escape Livre. Estamos disponíveis, por isso, para trabalhar de forma a concretizar uma terceira edição, em que possamos visitar outro núcleo importante das Termas Centro”.