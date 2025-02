“Um café com…” Treinadores Luís Castro e Vítor Severino falam de treino e liderança na Mealhada

Evento terá lugar no Grande Hotel do Luso, no próximo dia 17 de fevereiro, a partir das 21h, numa sessão moderada por João Ricardo Pateiro.

Os treinadores Luís Castro e Vítor Severino, que até setembro passado orientaram o clube saudita Al Nassr, são os convidados do próximo “Um Café Com…”, a ter lugar no Luso, no dia 17 de fevereiro.

O Município da Mealhada vai receber mais uma edição deste evento, que trará à conversa Luís Castro e Vítor Severino, cujo percurso conjunto foi desenhado no Futebol Clube do Porto, levando os dois técnicos para projetos comuns para além do emblema do dragão, com passagens pelo Vitória SC, Shakhtar Donetsk, Botafogo e, por último, o Al Nassr, formação do também português Cristiano Ronaldo.

Luís Castro e Vítor Severino vão estar à conversa numa sessão moderada por João Ricardo Pateiro, marcada para o Grande Hotel de Luso, a partir das 21h, estando em agenda temas como treino, jogo e liderança, assim como a ligação entre os dois técnicos ao longo dos últimos anos.

Luís Castro foi técnico do Grupo Desportivo da Mealhada, na época de 2000/2001, depois de ter sido atleta do Recreio Desportivo de Águeda, tendo assumido o comando técnico daquela equipa entre 1998 e 2000.

Entre outros títulos, Luís Castro foi campeão da Segunda Liga com o Porto B, conquistou o Campeonato Ucraniano com o Shakhtar Donetsk, a Taça Rio com o Botafogo, a Taça do Emir do Qatar com o Al Duhail e a Liga dos Campeões Árabes com o Al Nassr.

Vítor Severino começou a carreira de técnico na Académica OAF, como treinador na formação, coordenador técnico e treinador da equipa B, rumando ao FC Porto como adjunto da equipa B, adjunto sub-19, principal sub-14 e principal sub-15. A partir dessa data foi sempre adjunto de Luís Castro, desde o Rio Ave até ao Al Nassr.

Para este evento do Município do próximo dia 17 de fevereiro, as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias (no site da Câmara Municipal).