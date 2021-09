CHEGA apresenta Fátima Louro à Junta de Freguesia da Palhaça

Fátima Louro é a candidata do CHEGA à Junta de Freguesia da Palhaça. Tem 49 anos, é divorciada e tem um filho. Nasceu em França, reside em Bustos e é sócia gerente numa empresa imobiliária.

Fátima Louro tem consciência de que “ninguém constrói nada sem esforço” e confessa que aprendeu “a respeitar o próximo”, tendo-se deparado com injustiças muitas vezes, ao longo da sua vida. Por isso, diz que o seu lema, quer na vida profissional, quer na vida pessoal é “o respeito ao próximo, a responsabilidade e a humildade”.

Aceitou o convite do CHEGA porque o seu objetivo “sempre foi zelar pelo bem estar das pessoas”. “Quero poder ajudar a melhorar a saúde que se tornou precária e com a pandemia piorou; poder perceber quais as reais necessidades das pessoas que me rodeiam e cuidar dos nossos idosos para que não passem por dificuldades básicas, zelar pelo seu bem estar físico e mental.” Outro objetivo desta candidatura passa por “ajudar a restabelecer a educação das crianças no modo geral, ensinar regras básicas de convivência que se foram perdendo”.

A candidata quer ainda “facilitar o aumento da construção de moradias e apartamentos, para que seja benéfico termos pessoas das grandes cidades a investir nas nossas freguesias, pois isso irá beneficiar o comércio a vários níveis e crescimento local”; e “promover as nossas zonas industriais e aumentá-las para também diminuir a taxa de desemprego”. Outro objetivo é “cuidar dos espaços verdes e fontes, continuar a tornar nossas freguesias um local bonito e limpo”.

Conclui dizendo que a vitória, para si, “será poder ajudar e contribuir para um desenvolvimento vantajoso para todos”.