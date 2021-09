Construção de campos de padel avança em Oliveira do Bairro

Obra do Orçamento Participativo cria dois campos, em relva sintética e com iluminação entre outras condições para a prática desta modalidade.

O Município de Oliveira do Bairro avançou já com os trabalhos de construção de dois campos de padel panorâmicos, no Parque Desportivo Municipal da cidade, obra inserida no Orçamento Participtaivo de 2019.

A empreitada vai contemplar a construção de muros de contenção de terras, para a nivelação da superfície onde vão ser implantados os dois campos, piso em relva sintética, sistema de iluminação e ainda um conjunto de outras condições necessárias ao bom funcionamento desta modalidade desportiva, num investimento camarário de cerca de 110 mil euros.

De recordar que o projeto foi inicialmente aprovado com 85 mil euros de dotação e posteriormente alvo de uma reformulação no Orçamento Participativo, tendo em conta os trabalhos necessários para a sua implementação no local escolhido.

Os campos de padel vão ser instalados no Parque Desportivo Municipal – que integra ainda dois courts de ténis, um estádio de futebol relvado, um campo de jogos de piso sintético para futebol de 5, um pavilhão e piscinas cobertas – de forma a beneficiar das sinergias ali existentes, desde instalações, funcionários e manutenção do espaço.

Para além das instalações desportivas, esta área conta ainda com um parque infantil e um amplo parque de estacionamento, beneficiando de boas acessibilidades.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destaca: “Vamos mais além do que o projeto inicial previa, estando a criar as condições para avançar futuramente com a cobertura dos campos, o que vai permitir também a prática deste desporto em dias de meteorologia adversa”.

Ainda de acordo com o Duarte Novo, este projeto vem “complementar a oferta do município na área desportiva e dar sequência à dinamização que temos implementado, oferecendo aos nossos munícipes a possibilidade de experimentarem uma nova modalidade”.