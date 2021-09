Covid-19: Infeção está a perder força na Bairrada

Cantanhede e Mealhada preconizaram as maiores descidas nos números de casos ativos por Covid-19.

Estão a cair, em toda a linha, os números de casos ativos de infeção por Covid-19 em toda a Bairrada.

As contas atualizadas esta sexta-feira pelos ACeS do Baixo Vouga e Baixo Mondego, dão conta que Cantanhede reduziu em mais de 40 o número de casos ativos, com os restantes concelhos a seguirem a tendência de descida dos últimos dias.

Em Águeda, nos últimos três dias, os casos ativos passaram de 18 para 16. Em Anadia a queda foi maior, passando dos 23 para os 12 (menos 11).

Em Oliveira do Bairro, o concelho passou a 6 casos ativos (menos 2). E em Vagos o número manteve-se nos 7 casos.

Na área do ACeS do Baixo Mondego, foi Cantanhede que registou a maior queda de casos ativos. Na passada terça-feira eram 104 e agora são 60 (menos 44). A Mealhada também registou uma descida expressiva, passando de 23 para 9 casos (menos 14).