Dinis Silva é o candidato do CHEGA à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro

Dinis Filipe dos Anjos Silva, 46 anos, é o candidato apresentado pelo CHEGA à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.

É natural de Águeda mas reside em Oliveira do Bairro há 23 anos. É trabalhador por conta própria, na área de manutenção de equipamentos de padaria e manutenção industrial.

Para esta candidatura, não apresenta grandes promessas mas sim “muito trabalho, pois os fregueses de Oliveira do Bairro merecem mais e melhor”, embora reconhecendo que “o atual presidente tem feito um trabalho razoável”.

Se for eleito, diz que vai ouvir “todas as pessoas da freguesia através de reuniões”. Quer ajudar os jovens, em todas as vertentes – educação, cultura, diversão – de forma a que se fixem na freguesia. Outra preocupação prende-se com as crianças: “Tenho ouvido relatos que a alimentação nas escolas não é da melhor qualidade. Se for eleito, vou pressionar a vereadora da Educação nesse sentido.”

Dinis Silva considera que a Junta tem também de pressionar a Câmara Municipal em relação ao orçamento anual “para que assim seja feito um bom trabalho em prol das pessoas da freguesia. Caso isso não aconteça, a Junta tem por obrigação denunciar o presidente da câmara e o seu executivo. Não podemos andar com joguinhos políticos só porque eu sou verde, aquele azul e o outro laranja, isso tem de acabar!” Há “muitos problemas por resolver na freguesia, temos de ser capazes de trabalhar em conjunto”.