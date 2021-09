Espetáculo medieval anima Vila Nova de Outil no próximo sábado

É já no próximo sábado, dia 18 de setembro, que o grupo Bombarda leva a cabo um espetáculo medieval em Vila Nova de Outil, no concelho de Cantanhede.

O espetáculo “Medievo Nocturnos” terá como palco o recinto da antiga Escola Primária de Vila Nova de Outil.

A iniciativa, que conta com a organização dos Bombarda – Bónusmedieval – Associação Teatro e Recreação Cultural, tem o apoio do Município de Cantanhede e irá integrar um repasto medieval “Manjar dos Deuses”, com animação e encerrará com uma apresentação teatral medieval.

Em atuação estarão artistas de música medieval, bailarinas, malabaristas com manipulação objetos com e sem fogo, bobos, historiões e domadores de serpentes. Ambas as atividades serão realizadas num espaço totalmente aberto com aproximadamente 2100 m², atual sede da Associação.

A participação no evento requer pré-inscrição para reserva de lugar e irá decorrer em moldes adequados ao atual contexto pandémico, garantindo o cumprimento integral de todas as regras de segurança estabelecidas pela DGS.

As entradas serão controladas, com o objetivo de limitar o número de pessoas, pelo que apenas podem entrar no espaço do evento pessoas com justificativo de inscrição prévia, que apresentem uma temperatura corporal dita normal (≤ 37ºC) e que desinfete as mãos à entrada.

Recorde-se que esta associação já realiza há vários anos, entre outros, o evento “Vila Nova Medieval”, apresentando-se como o mais marcante evento realizado anualmente pela associação na terra natal. Tendo sido obrigada, em 2020, a fazer um interregno devido à pandemia por COVID-19, a Associação está profundamente empenhada em retomar a sua atividade cultural com um evento na data habitual. Esta iniciativa visa assim retomar, de forma previdente e segura, a dinâmica cultural característica da aldeia/associação.

Programa:

17h30 – Cortejo pelas ruas do burgo com animação de rua

19h00 – Abertura do Manjar dos Deuses

22h – Espetáculo das Mil e Uma Noites

23h30 – Encerramento