Homem morre em lagar de vinho na Mamarrosa

Vítima, de 84 anos, ainda foi resgatada com vida pelos vizinhos mas veio a morrer depois.

Oliveira do Bairro

Um homem de 84 anos perdeu a vida, esta manhã, num lagar de vinho, na Rua do Vale da Murta, na Mamarrosa (Oliveira do Bairro).

Augusto Santos Pires, conhecido localmente pela alcunha de Ferrôa, trabalhava sozinho o lagar, esta manhã, quando terá caído. Ainda pediu ajuda mas não resistiu a uma suposta intoxicação provocada pelo processo de fermentação, como vaticinaram alguns vizinhos.

O octogenário – segundo testemunhas no local – ainda saiu com vida do lagar, auxiliado pelos vizinhos, mas já em sofrimento, ficando depois inanimado, não reagindo às manobras de reanimação dos socorristas, que foram alertados para esta ocorrência às 10h09.

“Eu estava em casa a limpar o meu lagar e ouvi gritos. Vim a correr e vi o meu primo em aflição. Ainda o agarrámos e conseguimos tirá-lo do lagar”, contou Jaime Ferreira, primo da vítima, explicando que Augusto Pires “não tinha nada na boca nem na cara, só tinha um pouco de vinho na nuca. Não sei o que poderá ter acontecido, mas acredito que possa ter sido uma intoxicação ou algo que lhe deu”, completou.

Maria dos Anjos, que há vários anos mora naquela casa e ajudava o casal nas tarefas diárias, foi quem chegou primeiro ao lagar, depois dos pedidos de ajuda da vítima. “Ele gritou por socorro, consegui pegar na manga da camisa, firmei-o, mas não tive força para mais”, disse, completando que depois ficou a aguardar pelos vizinhos que a ajudaram a retirar o octagenário daquele lagar.

No local esteve a VMER de Aveiro e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, com dois operacionais, e uma patrulha da GNR.

Recorde-se que há três anos, não muito longe desta localidade, no Troviscal, aconteceu a 3 de outubro uma situação semelhante, com a morte de dois homens, num lagar de vinho, na Póvoa do Carreiro.