Negócios: Grupo Tavares amplia rede de betão no norte do país

O Grupo Tavares (GT) concluiu com sucesso a operação de aquisição do Centro de Produção de Betão Pronto da LUCIOS, Engenharia & Construção, pertencente ao Grupo Azevedo’s.

Os administradores do Grupo, Danny e Fátima Tavares, referem que “a integração deste Centro de Produção de Betão Pronto possibilita uma posição privilegiada na região do grande Porto, para garantir um serviço de superior capacidade de fornecimento às obras de construção e reabilitação”.

Esta nova unidade reforça a expansão da marca na região Norte, passando a ter uma cobertura geográfica muito alargada. “Desta forma, vamos ao encontro das pretensões dos nossos clientes do setor da construção, que quase exigem que a ABTF os acompanhe nas regiões onde realizam trabalhos de construção”, dizem.

Com este investimento, a ABTF Betão passa a ter 14 unidades a abastecerem as regiões de Aveiro, Porto, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Bragança, Guarda, Covilhã, Vila Real, Viseu e Coimbra.

O Grupo tem 40 anos, começou pelos materiais para a construção. Em 2005 apostou na primeira Central de Betão, desenvolvendo esforços no transporte e logística, pavimentos industriais em betão e produção e comercialização de agregados. Na área do ambiente, avançou com serviços de demolição de estrutura e de gestão de resíduos resultantes do setor da construção e demolição.